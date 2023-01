Amal sorprende a George Clooney con una torta de cumpleaños en forma de bar

El actor George Clooney cumplió 56 años el pasado 6 de mayo, una ocasión muy especial para la que su esposa, la abogada y activista de derechos humanos Amal, cuidó hasta el más mínimo detalle con el objetivo de convertirla en una celebración memorable antes de que ambos debuten en la paternidad con la llegada al mundo de sus gemelos y se vean desbordados por los cuidados que requieren dos recién nacidos.

Además de sorprender al también director organizando una visita de sus buenos amigos Cindy Crawford y su marido Rande Gerber, que se desplazaron desde Los Ángeles a Londres, donde ha establecido su residencia el matrimonio Clooney, para la ocasión, Amal también encargó una espectacular tarta en forma del típico bar mexicano, que incluía dos figuras que representaban al intérprete y al marido de Cindy Crawford tras una barra bebiendo tequila Casamigos, la marca que ambos fundaron en 2013.

"Celebrando nuestro cumpleaños al estilo de @Casamigos. Gracias por la increíble tarta Amal #Casa de amigos", ha compartido Gerber, quien también cumplía años, en su cuenta de Instagram junto a una foto de los dos cumpleañeros posando muy sonrientes junto a la elaborada creación de repostería.

La velada estuvo repleta de una sorpresa tras otra para Clooney, que disfrutó de una cena rodeado de todos sus seres queridos en la intimidad de su hogar.

"Amal encargó una tarta réplica del bar de tequila Casamigos que tienen en su casa de México. Amal lo organizó todo, la llegada de Rande y Cindy a su casa le pilló desprevenido. George estaba realmente sorprendido", ha comentado una fuente a la revista Us Weekly.

A unos pocos meses de que George y Amal se conviertan en padres por primera vez -se cree que la abogada dará a luz en junio- hace unas semanas el actor de 'Gravity' afirmaba que todavía no habían elegido nombres para sus futuros retoños.

"No, todavía no tenemos los nombres y te diré por qué. Tengo amigos que trataron de elegirlos con ayuda de sus padres, y la situación siempre se convierte en un circo. Cualquier nombre que elijas, tus padres siempre tendrán algo que decir en contra, como: 'Oh, no me gusta. Es nombre de primer ministro' o 'no puedes llamarla Susan, ¿es que no te acuerdas de tu tía Susan?'", bromeaba el oscarizado intérprete en una conversación con el portal de noticias E! News.