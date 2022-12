Amal Clooney recibe clases de interpretación

La abogada de derechos humanos Amal Alamuddin no descarta la idea de realizar una aparición en una de las películas de su famoso marido George Clooney, por lo que ha empezado a acudir a clases de interpretación para prepararse.

"George le preguntó hace un montón de tiempo si quería darle una alegría a su familia y hacer una grabación. Pero ella no se embarcaría nunca en un trabajo sin hacer antes los deberes. Ha estado dando clases de actuación con un profesor particular cada semana y está disfrutando de cada minuto de ellas", reveló una fuente a la edición estadounidense de la revista OK!

Aunque Amal no tiene ninguna intención de cambiar su carrera en el mundo de la abogacía por una en el cine, sí que le "intriga" la idea de formar parte de una película.

"Jamás cambiaría de profesión, pero sí que le intriga toda la industria en la que se mueve George y cree que puede ser una experiencia divertida", añadió.

Lo más probable es que Amal no necesite recibir demasiadas lecciones antes de controlar perfectamente los entresijos de la profesión de su marido, ya que, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, es extremadamente inteligente.

"No tengo la menor duda de que mi mujer es más inteligente que yo ¡y eso me encanta! Es bueno rodearte de gente más inteligente que tú y en mi caso el listón estaba muy bajo. Amal está muy por encima de mí. Es genial. La única manera de ganarle una discusión es echándole un pulso. Si ponemos nuestros codos en la mesa y hacemos fuerza, esa es mi única opción de ganar. Porque si es una lucha intelectual, ahí me gana", declaraba Clooney al Daily Mail.

Por: Bang Showbiz