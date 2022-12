Amal Alamuddin 'cuida muy bien' de George Clooney

La impresionante carrera como abogada de derechos humanos de Amal Alamuddin no le impide estar pendiente en todo momento del bienestar de su marido George Clooney -con quien contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre en Venecia, Italia- y de todos los amigos de este, algo con lo que ha logrado ganarse la aprobación del círculo íntimo del actor.

"Cuida muy bien de él y de todos sus amigos... En el fondo siempre supe que George acabaría sentando cabeza. Creo que sencillamente estaba esperando a sentir que estaba preparado para ello", aseguró la actriz Ellen Barkin, que trabajó con Clooney en la película 'Ocean's Thirteen', en el programa 'Watch What Happens Live'.

La intérprete también ha desvelado algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre el lujoso enlace que protagonizaron Amal y el actor, en el que los manjares de la cocina italiana servidos durante el banquete quedaron eclipsados por los litros de alcohol con los que se regó la boda.

"Yo no comí nada, estaba demasiado ocupada bebiendo... Sabes qué, no voy a mentirte: no tengo ni idea de qué comida sirvieron. ¡No tengo ni la menor idea! No comí nada en todo el fin de semana", reconoció Ellen.