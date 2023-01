Aloe Blacc pide que hagan menos películas sobre esclavos negros

Aunque el cantante Aloe Blacc es consciente del atractivo dramático que poseen las historias trágicas, personalmente está cansando de ver siempre las mismas historias sobre esclavos negros en la gran pantalla, por lo que le gustaría que la industria cinematográfica no se centrara tanto en el pasado y decidiera abordar temas más actuales.

"No he visto '12 años de esclavitud', pero he oído que es una película muy buena. Sencillamente sería agradable que hubiera una corriente de películas que representasen historias contemporáneas sobre la comunidad negra en vez de las mismas de siempre, como las que narran 'El mayordomo', 'Criadas y señoras' o 'Django desencadenado', que giran en torno a personajes subyugados. Hay otras maneras de retratar las diferentes etnias, en especial la negra, a día de hoy", explicó en exclusiva el intérprete a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Entre los planes de Aloe -cuyo verdadero nombre es Egbert Nathaniel Dawkins III- está el participar en la película sobre la vida del cantante James Brown, 'Get on Up'. A pesar de que a él le gustaría desarrollar más su carrera interpretativa, está convencido de que no encontraría papeles que le interesaran, aunque no descarta la opción de escribir él mismo un guion.

"Sin duda seguiré actuando, pero quiero que todos mis personajes comuniquen algo sobre mí como persona, así que no voy a aceptar cualquier cosa. Desgraciadamente, los papeles para hombres negros no abundan, y los que hay no representan a los hombres negros de manera positiva, desde mi punto de vista. Así que puede que me lleve un poco de tiempo encontrar el guion adecuado, a lo mejor tendría que escribirlo yo".