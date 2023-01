Alicia Vikander se reúne por fin con su Óscar

La noche de los Óscar, aquellos afortunados que consiguen hacerse con una de las codiciadas estatuillas son fotografiados hasta la saciedad sujetándola como si les fuera la vida en ello y, en el caso de los novatos, con cara de no creerse muy bien lo que está sucediendo. Pero, ¿qué sucede con el galardón una vez se acaba la velada?

La mayoría de las estrellas le tienen reservado un sitio de honor en sus hogares, a poder ser bien visible, en el que presumir de él ante las visitas: algunos, como Kate Winslet, lo han colocado estratégicamente en el cuarto de baño para que sus huéspedes que así lo deseen puedan jugar a dar su propio discurso de agradecimiento sosteniéndolo frente al espejo y con toda intimidad.

Sin embargo, ese no es el caso de Alicia Vikander. Cuando la actriz ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en febrero de 2016 por su trabajo en la aclamada película 'La chica danesa', su carrera interpretativa no había hecho más que despegar y le había obligado a abandonar Suecia para convertirse en una trotamundos que viajaba allá donde la llevaran sus proyectos cinematográficos. Y en vista de que no contaba con un hogar que darle a su flamante Óscar, decidió dejarlo en Los Ángeles al cuidado de unos amigos, cuya hija se encargaba hasta ahora de enviarle fotografías del 'día a día' de su premio. Pero ahora, el Óscar y su dueña por fin han vuelto a reunirse tras dos largos años.

"Por fin nos hemos reencontrado después de mantener una relación a distancia", ha revelado con sentido del humor en una entrevista a la revista OK!. "Como no he parado de trabajar, no podía evitar imaginarme lo peor, que lo perdía con tanto viaje, y además es muy pesado: de ninguna manera podría habérmelo llevado conmigo a todas partes. Así que dejarlo con la hija de unos amigos me pareció la opción más segura, porque sabía que ella sería muy cuidadosa y lo trataría muy bien. Me mantuvo constantemente al corriente de cómo estaba, sobre todo por FaceTime, para que no me preocupara".

Lo único que le queda ahora a la nueva Lara Croft -Alicia protagoniza el remake de 'Tomb Raider'- es decidir dónde exhibirá la prueba de que ya es toda una estrella de Hollywood.

"Todavía no lo he pensado, no. A ver, llama mucho la atención, así que hay que encontrar el lugar perfecto".

