Alice Eve recuerda aterradoras experiencias que vivió dentro de un avión

La actriz Alice Eve se llevó el susto de su vida cuando el avión en el que viajaba de Londres a Sudáfrica comenzó a sufrir fuertes turbulencias, cayendo incluso cientos de metros antes de recuperar la estabilidad, aunque por suerte ella no resultó herida.

"El avión descendió 600 metros y el piloto dijo que eran las peores turbulencias que había vivido en sus 35 años volando. Mucha gente estaba gritando y algunas personas se hicieron daño", explicó al Daily Mail.

Publicidad

Casi tan aterradoras como su incidente de avión han sido algunas de las situaciones a las que Alice ha tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera en Hollywood únicamente por el hecho de ser mujer.

"He experimentado cosas que me han hecho sentir incómoda. En la vida también. Siendo mujer, tienes que conocer los límites y es bueno que estemos hablando sobre ello para que todo el mundo sepa las reglas", aseguraba a HELLO! el pasado diciembre.

Mira también: Alice Eve causa polémica por criticar a Caitlyn Jenner

Aunque la intérprete británica se alegra de los avances que se han producido en materia de igual, considera que aún queda mucho camino por recorrer.

Publicidad

"Creo que hemos avanzado mucho, el hecho de que se esté tratando tanto este tema es fantástico. Pero también nos queda un largo camino por recorrer, las mujeres aún cobran un 17% menos que los hombres y eso sucede en todos los ámbitos, incluyendo por ejemplo a las enfermeras, algo que es muy sorprendente. Y hay muchas áreas en las que sería genial si se nos premiara de forma igualitaria", comentaba anteriormente a Digital Spy.

Por: Bang Showbiz