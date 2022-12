Alexa Chung no descarta la cirugía estética

Ser un icono de la moda no implica que se acepten los cambios que el paso del tiempo deja en la piel, o al menos así piensa Alexa Chung, quien a punto de cumplir 31 años ha reconocido que de vez en cuando juega con la idea de pasar por el quirófano para hacerse unos retoques que escondan las incómodas arrugas.

"A veces soy como 'Oh Dios mío, me voy a hacer un estiramiento facial', pero no creo que realmente me lo hiciera. Creo que viviré en el presente y disfrutaré de la juventud que me vaya quedando. Aunque sí me preocupo bastante de mi piel. Cuando me miro al espejo digo 'Hola arrugas'. Pero hay gente que me encanta, como la cantante Patti Smith o la actriz Charlotte Rampling que tienen arrugas y aun así son guapísimas", reveló a la revista Stylist.

Sin embargo, a pesar de que la madurez ha hecho que sienta más seguridad en sí misma, Alexa tiene claro que el paso del tiempo y la suma de los años no tienen por qué convertir en prioridad el objetivo de formar una familia.

"Cumplir 30 no es tan grave como todo el mundo lo pinta. Cuando los cumples, es como tener 29 o 31. Pensaba que podría sentir más presión por formar una familia, pero realmente te das cuenta de que los 30 son solamente el punto que una persona joven se marca para hacerse mayor y realmente no se hace mayor. Tampoco ha tenido ningún tipo de efecto en mi manera de pensar o en cómo vestirme. Ahora tengo más confianza en mí misma. No tengo tanto miedo de disfrutar de mi sexualidad de una forma en la que antes no podía. Antes no podía concebir la idea de ser feminista y ser sexy. Pensaba que transmitía más fuerza si vestía como un hombre, pero ahora me doy cuenta de que lo puedo hacer realzándome como mujer", confesó.