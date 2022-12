Alertan a Johnny Depp del fuerte carácter de Amber Heard

Aunque es cierto que cada grupo de amigos tiene sus propias tradiciones a la hora de recibir a las nuevas parejas de su círculo, en el caso de los allegados a la actriz Amber Heard no queda muy claro si se trata de una bonita costumbre o más bien de una pesada broma, ya que no han tenido ningún reparo a la hora de alertar al también actor Johnny Depp sobre el carácter "peleón" de su prometida.

"Cada vez que mi grupo de viejos amigos conoce a alguien con quien mantengo algún tipo de relación, comienzan a advertirle acerca de mi temperamento inmediatamente. Siempre le repiten: 'Puede que parezca refinada y toda una señorita, pero cuando se enfada, saca su lado más salvaje y peleón con mucha facilidad'", confesó durante un entrevista para el nuevo número de la revista W.

Por el momento el carismático Johnny Depp no se ha dejado amilanar por las advertencias de los amigos de su prometida y todo apunta a que su compromiso -que se hizo público el pasado mes de abril- continúa adelante con más energía que nunca, sobre todo en el caso de Amber, que no teme la idea de quedarse encasillada en el papel de señora Depp.

"No he notado ningún cambio en mi carrera desde que estamos juntos. Y para bien o para mal, siempre he tenido una vida amorosa que parece ser de particular interés para cierto tipo de personas. Antes, también era considerada como poco convencional", añadió.

El peculiar historial sentimental al que hace referencia la intérprete incluye sin duda su relación de cuatro años con la fotógrafa Tasy van Ree, un romance que ya atrajo la atención de los medios en su momento, y del que Amber -que ha reconocido abiertamente su bisexualidad en varias ocasiones- asegura no sentirse "avergonzada" en absoluto.

"No quiero dar la sensación de estar ocultando algo. Ni estoy, ni he estado nunca, avergonzada. No me imagino mi vida, mi trabajo o a mí misma encajando en ningún tipo de camino estandarizado. De hecho, la mera idea de que existan categorías me produce escalofríos", concluyó.