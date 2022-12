Alejandro Sanz solo escribe sobre historias de amor ajenas

Aunque el sentimiento que pone en cada uno de sus temas es genuino, las historias de amor que el cantante Alejandro Sanz narra en sus canciones no lo son, ya que siempre ha evitado inspirarse en sus propias vivencias a la hora de componer, en un intento por proteger su intimidad.

"Siempre intento componer con un poco de distancia. Y por supuesto, también te puedes inspirar en otros. Es fundamental no escribir solo sobre ti, e incluso procurar no escribir mucho de ti. En mi caso, prefiero no contar mucho de mí mismo, no vaya a ser que descubran cómo soy", aseguró el cantautor en una entrevista radiofónica al programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser.

La situación personal y las prioridades del cantante -quien en la actualidad es padre de cuatros hijos, la recién nacida Alma y Dylan (3) junto a su actual mujer Raquel Perera, y Manuela (12) y Alexander (10), fruto de relaciones anteriores- han cambiado enormemente desde sus primeros éxitos, como 'Pisando Fuerte' o 'Se le apagó la luz', lo que no impide que siga sintiendo la misma ilusión que en sus años de juventud cada vez que traspasa la puerta del estudio de grabación.

"La ilusión con la que escribía y componía sigue estando ahí. Ahora estoy centrado en los hijos pero con una ilusión enorme, me paso horas y horas encerrado en el estudio de grabación con los músicos, disfrutando de cada nota. Tengo otra madurez musical, pero la emoción sigue siendo la misma", concluyó.