Alejandro Sanz se reencuentra con su 'hermana' Eva Longoria

Como buen amigo de sus amigos, el cantante Alejandro Sanz fue capaz de separarse durante unas horas de su hija Alma (2 meses), fruto de su relación con la diseñadora Raquel Perera, para apoyar al actor Eduardo Verástegui este domingo en el estreno de la película 'Little Boy' en Miami, una velada que le permitió además reencontrarse con su "hermana" Eva Longoria y con su actual pareja José Bastón.

"Qué película más maravillosa y qué buen momento en compañía de amigos. Te quiero hermana", escribió el cantante en su perfil de Twitter en respuesta al mensaje que compartió Eva durante la velada: "Mi hermano Alejandro Sanz y yo estamos apoyando a nuestro amigo Eduardo con su nueva película 'Little Boy' en Miami".

Pese a que aún mantiene un fuerte vínculo con la ciudad de Miami, donde regresa muy a menudo por motivos profesionales, lo cierto es que Alejandro ha tratado de pasar cada vez más tiempo en su país natal desde que formara una familia junto a su actual esposa Raquel, madre de Dylan (3). De hecho, el intérprete madrileño ya dejó bien claro antes del nacimiento de su hija que España sería el lugar donde crecerá la pequeña, independientemente de lo mucho que viaje para acompañar a su famoso padre en sus giras.

"La niña va a nacer en España y vamos a pasar bastante tiempo aquí. Yo no puedo vivir en un sitio solo, pero no por nada. En América afortunadamente tengo muchos compromisos y necesito una base para poder viajar sin necesidad de cruzar el charco constantemente. Pero este es nuestro país y nuestras familias están aquí y eso no va a cambiar nunca. Una más para el censo", declaraba el cantautor madrileño al portal Mujer Hoy durante la recta final del embarazo de su esposa.