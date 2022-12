Alejandro Sanz presume de su influencia en las redes sociales

El constante uso que Alejandro Sanz hace de las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores ha dado por fin sus frutos al permitirle entrar en el ranking de las cuentas de Twitter con más seguidores en el puesto número 67, una noticia que no ha querido dejar de pregonar en su perfil interactivo al mismo tiempo que daba las gracias a todos sus admiradores.

"¡Gracias a todos! Mi cuenta de Twitter es la número 67 más seguida del mundo", escribió el cantautor madrileño.

Publicidad

Lo cierto es que Alejandro tiene motivos más que suficientes para sentirse orgulloso de su proeza, ya que ha logrado superar en número de seguidores a conocidos nombres, como Gerard Piqué -quien a menudo comparte imágenes de su vida familiar junto a Shakira y su hijo Milan (23 meses)- o Iker Casillas.

Sin embargo, su prolífica actividad en Twitter no solo le ha dado alegrías al cantante, quien interrumpió en agosto de 2011 y durante una temporada su actividad en las redes sociales, tras convertirse en blanco de las burlas por haber cometido una serie de faltas de ortografía.

"Hoy decido que dejo de escribir en twitter. Hay un grupo de gente que me está culpando de haber escrito 'vuestra' con 'b' cuando no es verdad, solo para dejarme en ridículo. Lo que yo escribí es 'nuestra gente', pero estoy harto de tanto ataque y tanta falacia, tanta mala baba y tanto esfuerzo para darle vida a gente sin alma, sin cultura y sin corazón. Leeré los twitters de mi gente y escribiré a quien quiera, pero no pienso seguirle el juego a tanta gente sin corazón. Adiós y que ardan", tuiteaba en aquel momento Alejandro.