Alejandro Fernández presume de su buen estado de salud

Aunque no ha dejado de especularse con el estado de salud del cantante Alejandro Fernández y, de forma más concreta, con la progresiva pérdida de su capacidad auditiva, el carismático artista mexicano ha salido a la palestra mediática para dejar muy claro que su estado de salud es óptimo.

"Estoy muy sano, me hago chequeos rutinarios anualmente y justo hace poco me hice uno: me han dicho que estoy perfecto. Es verdad que esta carrera es muy demandante pero hay que encontrar el balance en la vida", señaló el Potrillo al diario El Informador sin hacer referencia directa a su hipotética sordera, de la que ya negó su existencia a través de una buena dosis de humor en su perfil de Twitter.

El hijo de Vicente Fernández prefiere dejar de lado los macabros rumores de los que ha sido objeto para centrarse en la música, una profesión que le sigue generando la misma ilusión de los primeros días pese a llevar más de 25 años sobre los escenarios de medio mundo.

"Me motiva el aplauso y el cariño del público, esas muestras de apoyo son muy importantes para mí. La gente que grita, canta y se emociona en cada concierto me hace sentir vivo. Ellos me hacen volver al escenario", apuntó en la misma conversación.

Las canciones del seductor artista siempre han sabido combinar el pop comercial con el inconfundible sello de la música folclórica mexicana, además de estar dedicadas con frecuencia a la mujer porque nada le "inspira" más que el universo femenino.

"Uff, para mí la mujer es la mejor fuente de inspiración, no creo que exista un solo piropo que englobe la grandeza y la belleza de una mujer. Por eso hay tantas canciones en su honor, pues inspiran para todo tipo de piropos, libros, poesías, canciones, películas y poemas", bromeó.

Alejandro Fernández -que comparte su vida con Karla Laveaga, de 22 años- vive un gran momento tanto a nivel profesional como personal, y por eso reconoce que se siente "pleno y feliz" en esta etapa de su vida. Sus fans podrán ser testigos de ese entusiasmo vital cuando el intérprete se presente mañana viernes en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más emblemáticos de México, donde también actuará los días 3, 8, 9 y 10 de mayo.