Alejandro Fernández es 'el mejor papá del mundo' para su hija Camila

Aunque el artista Alejandro Fernández siempre ha intentado ofrecer una imagen de padre sobreprotector para mantener a raya a todos los jóvenes interesados en conquistar el corazón de sus hijas adolescentes, las gemelas América y Camila (18), en el fondo esa actitud no es más que una pose, según explica la propia Camila.

"Se hace el celoso, pero no, yo le conozco muy bien. Es el mejor papá del mundo, es el más bueno", afirmó la joven en una entrevista con People en Español.

Publicidad

De sus cinco hijos, Camila es la primera que se ha animado a seguir los pasos de Alejandro en el mundo de la música, algo que le ayuda a compartir una "conexión muy bonita" con su padre.

"Cantar con él es increíble. Me encanta. Es compartir el amor que tenemos. Es una conexión muy bonita que tenemos él y yo", explicó la joven, que también cuenta con el referente de su abuelo, Vicente Fernández, mientras da sus primeros pasos en la industria musical: "Como persona mi abuelo me ha enseñado a no perder mi esencia, y que la familia está primero".

Alejandro -quien también es padre de Alejandro Jr. (22), además de Camila y América, junto a su exmujer América Guinart, y de Emiliano (15) y Valentina (13) con la modelo colombiana Ximena Díaz- está dispuesto ahora a ayudar a su hija en el lanzamiento de su carrera como cantante ayudándole a superar todos los obstáculos que encuentre en su camino.

"El camino no será fácil, pero ahí estaré para guiarla y apoyarla en todo lo que me pida", afirmaba el cantante recientemente en una entrevista a la revista ¡HOLA! México.