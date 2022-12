Alejandro Fernández bromea con su supuesta sordera

El cantante Alejandro Fernández ha optado por tomarse con sentido del humor los rumores que circulan en internet sobre los supuestos problemas de salud que habrían afectado de lleno a su capacidad auditiva, una hipotética enfermedad de la que el artista no solo niega su existencia, sino que también le ha hecho sacar su lado más bromista con sus seguidores de Twitter.

"No crean todo lo que se dice. ¿A palabras necias oídos sordos? ¿No, verdad? ¡Yo sí que escucho muy bien! (sic)", aseguró en tono jocoso a través de su espacio personal, para más tarde publicar una simpática fotografía con el mensaje: "¿Que mi Potrillo no escucha bien? No inventen pendejadas".

Los seguidores del artista mexicano, mucho más tranquilos al saber que su ídolo se encuentra en perfecto estado, no dudaron en demostrarle todo su apoyo y en criticar abiertamente a quienes propagan maliciosos rumores sobre su persona: "Jajaja lo que les gusta inventar, chismosos. Mi potrillo hermoso escucha todo, así que no inventen. ¡Besitos mi vida! (sic)".

En la crónica social mexicana cayó como un jarro de agua fría la noticia de que el intérprete venía sufriendo el llamado trauma acústico crónico en su oído izquierdo desde el año pasado, una dolencia que se atribuía al "peligroso" nivel de decibelios al que se habría sometido en sus más de 25 años sobre los escenarios.

A pesar de que también se ha rumoreado que su médico personal le ha recomendado abandonar temporalmente sus compromisos profesionales, lo cierto es que el hijo de Vicente Fernández sigue cumpliendo a rajatabla con su apretada agenda de conciertos -enmarcados en el 'Confidencias World Tour'- por toda la geografía mexicana. Además, Alejandro tiene previsto trasladarse en verano a España para ofrecer varios recitales que comenzarán en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid el próximo 19 de julio.