Alec Baldwin está escribiendo su autobiografía

El actor Alec Baldwin ha firmado un acuerdo con la editorial HarperCollins para escribir sus memorias. El libro, que está previsto que salga a la luz en otoño de 2016, llevará por título 'Nevertheless' (Sin embargo) y repasará toda la vida del actor de 56 años, desde su infancia en Long Island hasta su galardonado trabajo en '30 Rock' pasando por sus "éxitos y fracasos, sus matrimonios y su divorcio". Además de algunas "opiniones sobre los medios y la política".

"Alec Baldwin tiene una vida llena de talento con una sorprendente variedad de cosas, su vida hasta ahora ha estado lejos de ser aburrida. En este libro de memorias escribe sobre su familia, sus romances, amigos y enemigos, se enfrenta a sus antiguos demonios, revive los altibajos de su carrera y se abre de manera honesta acerca de su vida y de estos tiempos. Este libro será divertido, ocasionalmente combativo, con ritmo y una increíblemente buena lectura", declaró Jonathan Burnham editor de HarperCollins en un comunicado.

Alec, que no va a escribir bajo un seudónimo, previamente lanzó un libro sobre el divorcio y el sistema de leyes familiares en 2008, titulado 'A Promise to Ourselves' [Una promesa a nosotros mismos] y se desconoce la remuneración que recibirá por escribir su autobiografía.