Alaska quiere volver a ser chica Almodóvar

Pedro Almodóvar es desde hace tiempo el cineasta español que goza de mayor reconocimiento internacional gracias en buena medida a los dos premios Óscar que obtuvo por las películas 'Todo sobre mi madre' (2009) y 'Hable con ella' (2002), una realidad que no escapa a quienes han trabajado con él en alguna ocasión, como es el caso de Alaska, voz principal del grupo Fangoria.

La cantante mexicana participó en la película 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' (1980), en la que daba vida a Bom, por lo que es plenamente consciente del gran talento de Almodóvar, con quien le gustaría trabajar de nuevo pese a que sabe que sus opciones son mínimas.

"Pedro tiene para elegir en todo el mundo lo que quiera, ¿para qué me volvería a llamar?", aseguró la primera chica Almodóvar al programa de radio 'Javier Poza en Fórmula' de Radio Fórmula.

Aunque Alaska se muestra ahora muy convencida de ponerse de nuevo bajo las órdenes del cineasta, lo cierto es que hubo un tiempo en que la cantante no estaba tan convencida.

"Yo ya he trabajado con Pedro, no es como ahora que todo el mundo dice: 'Quiero trabajar con Pedro'. Yo le veo de otra forma, hice la primera película con él pero tampoco siento que necesite tener una carrera como actriz. Las actrices quieren trabajar con Pedro porque es un peldaño enorme en su carrera y yo como no siento que tenga carrera como actriz a lo mejor no lo hago si no me gusta", declaraba la artista en 2005 al portal esmas.com.