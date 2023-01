Alanis Morissette reconvierte su disco 'Jagged Little Pill' en un prometedor musical

Aunque a día de hoy lleva una vida muy discreta y por lo general alejada de los focos, la cantante Alanis Morissette se ha encomendado a sí misma la misión de recordar a las nuevas generaciones por qué la suya fue una de las voces más representativas del pop rock de los años 90 y, sobre todo, la que abrió el camino a todas aquellas artistas femeninas que triunfan a día de hoy en la escena alternativa.

Y lo hará nada menos que adaptando su icónico disco debut 'Jagged Little Pill' (1995), el que la encumbró como estrella de la música y el que hoy en día sigue siendo reconocido como uno de los mejores de la década, al formato de los musicales: un proyecto que la tiene enormemente ilusionada al brindarle la posibilidad de rememorar aquellas experiencias tan personales que plasmaba en su álbum al tiempo que actualiza su sonido.

Publicidad

"Tengo que decir que el equipo que está detrás de este musical de 'Jagged Little Pill' ha conseguido hacer realidad mis sueños en lo que al teatro musical se refiere. La química entre todos nosotros ha sido evidente y me siento muy afortunada de poder sumergirme de nuevo en el universo de estas canciones tan especiales para mí junto a esta gente de tanto talento. Diablo y Diane ya han tomado estos temas que forman parte de mi alma y los han situado en un nuevo nivel de esperanza, libertad y complejidad", reza el comunicado con el que Alanis ha anunciado públicamente la obra.

Las citadas Diablo Cody -encargada de elaborar el libreto- y Diane Paulus -directora del montaje- llevan varias semanas trabajando sin descanso para asegurarse de que la versión teatral de 'Jagged Little Pill' se estrena en mayo de 2018 en el American Repertory Theater de Cambridge (Massachusetts). A partir de ahí, la obra recorrerá algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos y, en función de la acogida que reciba, sus responsables no descartan un posterior desembarco a Europa.

En la misma nota de prensa, que también revela que será el compositor Tom Kitt quien elabore los nuevos arreglos orquestales de las canciones del disco, Alanis confirma asimismo que los sencillos más exitosos y recordados del citado trabajo, 'Ironic', 'You Oughta Know' y 'Hand in My Pocket', estarán incluidos en la lista de temas que serán versionados para hacer las delicias de sus fans de toda la vida, así como para enamorar a aquellos jóvenes que todavía no estén familiarizados con su legado artístico.

Aunque en su extenso currículum se encuentran ocho álbumes de estudio y alguna que otra aparición recurrente en cine y televisión, por desgracia para la artista ninguno de sus trabajos posteriores logró generar el mismo nivel de expectación y la recepción tan entusiasta que tuvo 'Jagged Little Pill' en su condición de himno generacional, lo que desembocó en una trayectoria descendente que ha provocado una desaparición gradual de la artista en radios y listas de ventas.

Publicidad

Por si eso no fuera suficiente, la reputada cantautora ha venido sufriendo en los últimos años llamativos contratiempos relacionados con el estado de sus finanzas. Tanto es así, que hace escasos meses salía a la luz que su agente de toda la vida, Jonathan Schwartz, le había estado estafando de forma constante entre los años 2009 y 2016, haciendo pequeñas transferencias de dinero en un principio destinado a pagar facturas a sus propias cuentas, con las que incluso fundó un negocio fraudulento. Tras ser demandado por su antigua clienta, el citado contable admitió que le había llegado a sustraer unos cinco millones de dólares y fue finalmente condenado a una pena de entre cuatro y seis años de cárcel.

Por: Bang Showbiz