Al parecer la prometida de Zayn Malik anda sin anillo de compromiso

La prometida del excomponente de One Direction Zayn Malik, la guapa Perrie Edwards, ha asustado a muchos al acudir esta mañana a un programa de radio de la emisora inglesa Capital FM sin llevar puesto su anillo de compromiso, pero lejos de anunciar cualquier ruptura, la cantante de Little Mix se apresuró a aclarar que la sortija estaba limpiándose.

Publicidad

"Perrie, ¿dónde está tu anillo? ¿No llevas tu diamante?", preguntó Lisa Snowdon, la presentadora.

"¡Lo sé! Sabía que iba a pasar esto hoy", dijo la cantante. Para luego explicar: " No te preocupes, mañana no estaremos juntos, nos habremos separado . Tendré el corazón roto. Habremos terminado... Pero ¿sabes qué? Me siento desnuda. Te acostumbras a llevar algo. Pero no, simplemente se está limpiando".

Aunque quizá la limpieza no sea tal, sino que tal como apuntaba el otro presentador, Dave Berry, podría ser una estratagema de Zayn para cambiar ese anillo por otro aún mejor.

"¿Sabes que cuando un hombre pide un anillo para limpiarlo lo que hace es coger la medida exacta para otro anillo? Igual está por llegar otra sortija", dijo Dave.

Publicidad

A lo que Perrie respondió: "Bueno, eso sería estupendo".

Perrie y Zayn -quien dejó One Direction el pasado mes de marzo- se conocieron en 2011, y comenzaron una relación en 2012. En 2013 la pareja se comprometió y aunque se ha rumoreado que contraería matrimonio a finales de año, no ha trascendido ninguna fecha oficial para el enlace.

Publicidad

Fuente: Bang Showbiz



CONTENIDO RELACIONADO

Publicidad