Al Pacino termina con su joven novia y regresa a la soltería

El actor Al Pacino y la intérprete argentina Lucila Solá han puesto punto final a su relación tras constantes discusiones.

"Tienen una relación muy estrecha pero no estaban hechos el uno para el otro. Los dos están muy entregados a su carrera, por lo que mantener una relación siempre iba a ser difícil", desveló una fuente al diario The Sun.

Publicidad

El oscarizado intérprete nunca se ha casado, pero en marzo de este mismo año insinuó que estaba dispuesto a contraer matrimonio con Lucila, a pesar de la diferencia de 39 años que hay entre ellos.

"Nunca digo nunca. Es posible", dijo en aquel momento a Total Film.

Por otro lado, Pacino reconoció recientemente que le costó mucho asimilar la fama durante los años de más éxito de su carrera, en los 70 y 80.

"Lo pasé mal con tanta atención. Era un bebedor, desde luego, mi carrera explotó en los setenta y, lo siento, pero no recuerdo mucho de esos años. Cuando intento pensar tampoco recuerdo mucho de los ochenta. Aunque recuerdo algo más. Ya no bebo ni tomo drogas, ni nada de eso, no lo he hecho durante los últimos 30 años", declaraba a The Sun el mes pasado.

Publicidad

Por: Bang Showbiz