Al Pacino quiere trabajar menos y pasar más tiempo con sus hijos adolescentes

A sus 75 años el actor Al Pacino está empezando a pensar en reducir sus compromisos profesionales ya que quiere dedicar más tiempo a sus gemelos Anton y Olivia (14 años), fruto de la relación que mantuvo con Beverly D'Angelo.

"Preferiría trabajar menos, si te soy honesto. Tengo niños pequeños, por lo que me gustaría estar más envuelto en sus cosas, soy padre soltero. Comparto custodia. Eso hace que tenga mucha tarea", confiesa en la revista Vanity Fair.

Pero no parece que Pacino vaya a limitar su trabajo en el cine pronto ya que actualmente se encuentra rodando 'Beyond Deceit' y posteriormente comenzará a trabajar en 'The Trap'.

Aunque sus gemelos saben a qué se dedica, el intérprete no cree que eso les vuelva especialmente locos.

"Para ellos soy su papá. Ahí está la lámpara. Ahí está la televisión. Ahí está el sofá. Entro dentro de la categoría 'mueble'", señala.

Pacino participará en la obra 'China Doll' en Broadway en octubre, donde interpretará a un millonario al borde del retiro.

"Tengo que hacer la obra, que es de grandes proporciones. Son solo dos personajes. Así que estoy lidiando con eso. A veces solo trabajo porque el material es bueno", añade.