Al Pacino prefiere que su hija no use su apellido

El emblemático Al Pacino cree que su famoso apellido podría no facilitar las cosas a su hija Julie, aspirante a productora de cine, quien se podría ver asediada por la prensa.

"Creo, como padre, que sería mejor para ella usar otro nombre, para que nadie la reconozca", señala el actor de 75 años en la revista ShortList.

Publicidad

El actor es también padre de los mellizos Anton James y Olivia Rose (14), quienes llevan el apellido de su madre, Beverly D'Angelo. Ellos quizá conseguirán así evitar el acoso al que se ha llegado a ver sometido el intérprete.

"Cuando comencé pasaba de todo. Tenía que llevar peluca, me perseguían por la calle, pero si alguien me preguntaba si era yo, yo decía: 'Sí, soy Al'. Me hacía sentir raro no hacerlo, porque ese soy yo. Le dije incluso a mi hija que quizá era más fácil para ella usar otro nombre, pero ella dijo: 'Pero esa soy yo'".

Al Pacino perdió el anonimato hace 50 años, lo que le ha hecho pensar sobre ello.

"Creo que el anonimato es algo que todo el mundo comparte pero que no lo tienes en cuenta hasta que lo pierdes. A partir de ahí comienza a tener sentido. A todos nos gusta que nos presten atención. A todos nos gusta ser conocidos y respondemos al hecho de ser apreciados. Eso es una cosa. ¿Ser invisible? Eso es otra", declara el intérprete.

Publicidad

Por: Bang Showbiz