Al Pacino pensó en cambiar su nombre a Sonny Scott

En los inicios de su carrera cinematográfica, al actor Al Pacino le aconsejaron cambiar su nombre a Sonny Scott porque el suyo resultaba "demasiado étnico", lo que supuestamente le impediría triunfar en la meca del cine.

"En los viejos días, en Estados Unidos, si tenías un nombre étnico te lo cambiabas. Da igual que fuese judío, italiano, español, asiático o lo que fuera. Sencillamente, te cambiabas el nombre. El verdadero nombre de Tony Curtis era Bernie Schwartz. Venía de mi barrio. La razón era que los italoamericanos no trabajaban. En mi caso, empecé a actuar muy joven, pero me dijeron que si iba a seguir en ese mundo tenía que cambiarme el nombre. Así que pensé 'Sonny Scott'. Tener un nombre que acabase en vocal resultaba impensable", aseguró en una entrevista a la revista Loaded.

Publicidad

Sin embargo, el intérprete decidió conservar su propio nombre después de que el legendario actor del método Lee Strasberg lograse la hazaña de pronunciarlo correctamente al primer intento.

"Acababa de entrar en el Actors Studio [prestigiosa asociación para actores, directores y escritores] a los 25 años y Lee Strasberg leyó mi nombre. Me presentó diciendo: 'Aquí tenemos a Al Pacino'. Por primera vez alguien pronunció 'ch' y pensé: 'Me gusta este tipo'. Mis profesores del colegio siempre decían cosas como 'Al Pakani', 'Pakouni' o 'Pakano'. A mí me tocaba corregirlos. Probablemente pronunciar correctamente mi nombre era la única cosa que sabía realmente en mi época escolar", añadió.