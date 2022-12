Al Pacino no está preparado para retirarse

Para el veterano actor de Hollywood Al Pacino (75) la jubilación no es una opción, y no entra en sus planes inmediatos "dejar de actuar", porque no encuentra "ninguna diferencia" en su forma de trabajar pese a su avanzada edad.

"No tengo intención de retirarme, lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice hace 20 o 40 años? ¿Cuál es el motivo para retirarse ahora?", señala el intérprete al periódico británico The Guardian.

Publicidad

El actor de 'El Padrino' ha confesado que se toma muy en serio la actitud de aprovechar la vida al máximo desde que vio a un amigo cercano morir de cáncer a los 35 años.

"Un amigo mío murió de cáncer a los 35. Era muy joven. Estuve un día sentado junto a él durante un largo rato y de repente me dijo: 'Quiero decirte algo que he aprendido: tres meses, treinta años'. No hay diferencia [vive al máximo]. Esa es la enseñanza que sacó justo antes de morir. Y yo lo entiendo", añade el actor.

Pero Pacino ante todo es realista, y aunque él se encuentre en perfecto estado para seguir trabajando, entiende que algunos de sus compañeros se retiren al no ser físicamente capaces de seguir el ritmo de la industria.

"Un pintor puede tener 100 años y retratar a un grupo de niños jugando al fútbol. En realidad no importa porque no es él el que juega. Él simplemente toma el pincel y pinta. Esta es la diferencia [con el tema de la edad], es simplemente eso".