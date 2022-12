Al novio de Madonna le atraen las mujeres que le recuerdan a su madre

Aunque algunas comparaciones puedan resultar odiosas, al bailarín Timor Steffens (26), quien mantiene un romance con Madonna (56) desde el pasado mes de enero, parece no importarle gritar a los cuatro vientos que la razón por la que le atraen las mujeres mayores es porque sus personalidades le recuerdan a su madre, quien se encargó de su educación tras divorciarse de su padre.

"Hay diferencia de edad entre Madonna y yo, pero no la noto. Mis novias siempre han sido mayores que yo y es algo que me gusta. Aprendo mucho así. Mi madre es una gran inspiración. Es una luchadora, una mujer fuerte e independiente, y todas las relaciones que he tenido en mi vida han sido con mujeres independientes a las que les gusta tener una opinión", confesó el bailarín al periódico Daily Mirror.

Publicidad

La edad tampoco sería un problema para el bailarín a la hora de formar una familia con Madonna, algo que le atrae enormemente.

"Quiero ser padre, mi objetivo es tener mi propia familia, lo tengo en mente todo el tiempo", reveló.

A pesar de que las rotundas afirmaciones de Timor Steffens podrían apuntar a que la estabilidad se ha asentado en la vida de la pareja, lo cierto es que la ausencia del bailarín durante las vacaciones familiares de la cantante y sus hijos -Lourdes (17), Rocco (14), Mercy (8) y David (8)- en el sur de Francia ha desencadenado especulaciones en torno a una posible ruptura.

Después de dejarse ver juntos a principios del mes de agosto, el bailarín desaparecía de la postal familiar sugiriendo un posible enfriamiento de su romance con la reina del pop que explicaría su ausencia durante la celebración de los cumpleaños de la cantante y de su segundo hijo, Rocco.

Publicidad

"Según sus pasadas relaciones, no creo que le dejara en medio del viaje. Si ella fuera a romper con Timor, creo que lo habría hecho antes del viaje, como sucedió con Brahim [Zaibat]", aseguró una fuente al portal E! News.