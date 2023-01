Al novio de Laura Pausini no le interesa el dinero ni la fama de la cantante

A pesar de compartir su vida con una de las cantantes italianas más internacionales, al novio de Laura Pausini , Paolo Carta, nunca le ha interesado aprovechar la fama de su chica para disfrutar de lujos como conducir los coches más exclusivos o alojarse en hoteles cinco estrellas.

Publicidad

"Nunca me pide dinero. No quiere regalos. No tiene un Ferrari. No quiere estar en apartamentos o villas. No me pide nada. Solo me pide amor", confesó la italiana en una entrevista con People en Español.

Laura está convencida de que la austeridad de su marido es consecuencia de su infancia humilde, que le enseñó a valorar los aspectos menos materialistas de la vida.

"Es un hombre sencillo nacido en una familia pobre, y eso es algo que le ha hecho vivir serenamente la pobreza. A mí me gustan mucho las personas así, que me ofrecen una rosa en lugar de un collar", añadió.

Aunque la pareja -que tiene una hija de 2 años, Paola- no podría ser más feliz junta, no se plantea pasar por el altar hasta que el matrimonio homosexual sea legal en Italia.

Publicidad

"Cuando me preguntan por qué no me caso aunque Paolo y yo estamos juntos desde hace 10 años, es por eso: mis amigos homosexuales no se pueden casar en mi tierra y hasta que yo no tenga el mismo derecho que ellos o viceversa, no tiene sentido que yo pueda firmar un papel. Yo sé que amo a Paolo y no necesito un documento para amarlo".