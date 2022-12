Al futbolista Ashley Cole una conejita de Playboy le cobró un 'penalti'

El futbolista de la AS Roma Ashley Cole, exmarido de la cantante Cheryl Cole, se vio envuelto en un altercado con la conejita Playboy Carla Howe a las puertas de una discoteca londinense este martes, que terminó saldándose con un labio roto: el de Ashley, quien aparentemente mantuvo un romance con la hermana gemela de Carla tras su divorcio en 2010.

"Él se me encaró y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me asusté, así que le pegué. Llevaba un anillo grande y le pegué tres puñetazos en la mandíbula. Cuando acabé, él estaba gritando: '¡Me ha reventado el labio!'. Lo hice por mi hermana, Ashley le ha dado muchos problemas. Se lo merece, cree que puede tratar a las mujeres como una mie**a. Es un ***", explicó la modelo, que ha protagonizado varios escándalos sexuales, al diario Daily Star.

No contenta con haberle dado 'una lección' al deportista, Carla quiso presumir de su hazaña a través de las redes sociales publicando un tuit que ya ha eliminado.

"Estoy feliz porque le he pegado un puñetazo a Ashley Cole, algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer".

A pesar de haber borrado su mensaje original, Carla ha retuiteado un comentario de un hincha del antiguo club del futbolista, el Arsenal, que Ashley abandonó en 2006 para ocupar un puesto mejor pagado en el equipo rival, el Chelsea.

"Creo que Carla Howe se ha convertido en la modelo favorita de los fans del Arsenal después de este encuentro con Ashley", reza el tuit.

En el terreno personal, el futbolista no ha conseguido rehacer su vida sentimental tras concluir su relación con la modelo Pascal Craymer el año pasado, que llegó a su fin apenas unos meses después de su inicio porque las "cosas se enfriaron" entre la pareja.

Por Bang ShowBiz