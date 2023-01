Aislinn Derbez y la hija de Mauricio Ochmann 'se adoraron desde el principio'

Cuando el actor Mauricio Ochmann inició su relación sentimental con Aislinn Derbez -con quien acaba de anunciar su compromiso- era muy consciente de que no podía forzar la química entre ella y su hija Lorenza (11), fruto de su fallido matrimonio con la actriz María José del Valle. Sin embargo, Mauricio se sintió muy aliviado al descubrir que las dos mujeres de su vida se entendían perfectamente, algo que era vital para él.

"La verdad es que Ais se lleva padrísimo con Lorenza, tienen una relación independiente. Ese tipo de empatía, de química, existe o no existe. No les puedo decir: 'Se tienen que caer bien', la verdad es que se adoraron desde el principio y tienen una relación muy padre. Eso para mí como novio de Ais y papá de Lorenza es como: 'Uffff, se llevan bien'", confesó el actor a Revista Central.

Por su parte, Mauricio también ha sido recibido con los brazos abiertos por la familia de su novia.

"Él con mi familia también se lleva increíble, como que hubo buena química. Siento que nos compenetramos todos y que los valores familiares también se parecen mucho", matizó Aislinn.

Y aunque a través de su relación con Aislinn Mauricio se ha convertido en el yerno de Eugenio Derbez, a él no le intimida tener un suegro tan famoso.

"Todo el mundo me dice: 'Ay sí, Eugenio Derbez no sé qué'. Pero yo le veo como el papá de mi novia. Él no se mete en nada y todo muy bien", confesaba el actor a la revista Clase.