Aída Morales regresó con el novio

Aída Morales anda enamorada, pero no de un nuevo galán. Se reconcilió con Fabián Copete y hace unos días los vieron rumbeando bien junticos en una fiesta del mánager. Como quien dice, donde hubo fuego cenizas quedaron y ese amor revivió.

La Red se comunicó con la actriz y su respuesta fue la siguiente: "No tengo nada que hablar al respecto de mi vida íntima. Ese es un tema que queda vetado para mí. Sinceramente no quiero estar en ningún medio donde el tema sea esa parte de mi vida. En lo profesional espero que se hable todo lo que quieran de mí. Sobre mi parte personal, no tengo nada que añadir. Eso me lo guardo para mí y mi entorno más cercano".

