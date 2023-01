¿Adicto al trabajo? Steve Aoki solo descansa cuatro días al año

No es ninguna novedad que Steve Aoki es un verdadero adicto al trabajo: además de actuar en festivales de música de todo el mundo y no perderse una entrega de premios, el tiempo que le queda entre concierto y concierto lo pasa encerrado en algún estudio de grabación creando nueva música. Sin embargo, hasta ahora se desconocía hasta que punto el DJ vive por y para su trabajo.

"De vez en cuando tengo que hacer un parón, así que ahora estoy pasando unos días en la nieve practicando snowboard y disfrutando con mis amigos. Lo hago una vez al año, son mis únicos cuatro días de descanso y trato de dedicarlos a mis aficiones", confesó el productor en una conversación con 'BBC News' desde Aspen, las pistas de esquí norteamericanas preferidas por las celebridades.

Publicidad

Una corta escapada a la montaña en buena compañía es suficiente para que el músico recargue energías y pueda volver a su intensa rutina habitual.

"Entro en tal rueda que, si no estoy en el estudio o de gira y dando conciertos, se me hace raro y llego a sentir tal inquietud que debo volver al trabajo de inmediato. Tengo suerte porque me encanta lo que hago", reconoció.

Con una media de 300 conciertos al año desde hace una década, Steve debe ingeniárselas para recuperar horas de sueño en cualquier medio de transporte, algo que consigue gracias a un antifaz para dormir muy particular.

"Si quieres sobrevivir en este negocio no puedes tener una rutina de sueño regular. Siempre llevo encima mi antifaz para dormir en un coche o en un avión, una almohada horrible con la que siempre viajo y mis auriculares. Lo más importante del antifaz es que no llegue a tocarme los ojos, así que parece más bien un sujetador, es abultado. Le tendría que pintar unos ojos. Pero lo importante es que me lo pongo y no puedo ver absolutamente nada", detalló.