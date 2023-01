Adele se hace pasar por una imitadora suya utilizando una nariz postiza

La cantante Adele se hizo pasar por una imitadora suya utilizando una peluca y una nariz postiza en una audición para un programa ficticio organizada en el Wimbledon Theatre de Londres, que fue grabada para incluirla en el especial de televisión 'Adele at the BBC' que se emitirá hoy viernes en la cadena británica.

El programa, presentado por Graham Norton, incluirá la primera actuación televisada de la artista desde que cantó en los premios de la Academia de Cine en 2013, cuando se llevó el Óscar a Mejor Canción Original por el tema 'Skyfall' de James Bond. Los espectadores podrán además disfrutar de algunos de los temas de su nuevo disco, '25', y de varias de sus canciones más famosas.

Publicidad

Entre actuaciones, Adele tuvo tiempo para comentar frente a las cámaras de la BBC cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre de Angelo (3) junto a su pareja Simon Konecki.

"Me ha cambiado por completo, en todas las maneras posibles. Creo que era algo que anhelaba sin darme cuenta, en una de mis canciones hay un verso sobre convertirme en madre que dice: 'Me parece gracioso que tú seas el único al que nunca busqué' porque anhelaba algo y nunca supe lo que era. Después me quedé embarazada y él me hizo darme cuenta de todas las cosas sobre mí misma que me gustan y que no, por eso este álbum se ha convertido en un viaje sobre cómo me siento acerca de mí misma en lugar de cómo me ha hecho sentir otra persona, como hacía antes", explica la cantante en el especial.