Adele quiere ser actriz

A la cantante Adele le entusiasmó trabajar con el director Xavier Dolan en el videoclip de su sencillo 'Hello', lo que ha despertado en la artista los deseos de aparecer en el futuro en alguna de sus "increíbles" películas.

"Después de acabar mi videoclip -y seguro que me criticarán por decir esto-, tras trabajar con Xavier Dolan, sentí que me encantaría actuar. [Dolan] es realmente asombroso y sus películas son increíbles. Definitivamente aparecería en una de sus películas. No me gusta cuando algunos cantantes empiezan a actuar y acaban siendo mediocres. Aunque ni siquiera estoy segura de cuál sería mi papel", contó la artista de 27 años en la emisora británica KISS FM.

Y aunque no descarta dedicarse al cine, a lo que dedica su tiempo ahora mismo cuando no hace música es a cuidar a su pequeño Angelo (2), fruto de su relación con Simon Konecki, quien le hace sentirse orgullosa de sus logros.

"Angelo ha cambiado completamente mi modo de pensar sobre cualquier cosa. De hecho, me hace estar orgullosa de mí misma por mis logros, como el éxito de [mi disco] '21' o incluso por la banda sonora de James Bond. Nunca antes había estado orgullosa de mí misma, pero cuando nació pensé: 'Oh Dios mío, estoy creando un legado'. De todas maneras a veces me equivoco y digo alguna tontería".