Adam Sandler aceptó aparecer en un programa de televisión a cambio de una máquina de fax

El actor Adam Sandler ha recordado cómo hace años aceptó asistir como invitado al programa 'Conan' si le regalaban una máquina de fax de 400 dólares.

"Me despidieron de 'Saturday Night Live' [en 1995] y luego, ese verano, mi mánager me llamó para decirme: 'NBC quiere que salgas en 'Conan'. Te quieren ahí'. Y yo pensé: 'No les gusto, me echaron'. Y él me decía: 'Es para 'Conan' no para 'Saturday Night Live'. Y yo le decía: 'Pero eso es NBC'. Y él contestaba: 'Sí'. Yo era joven y estaba enfadado, así que le dije: 'Bueno, diles que lo haré pero si me compran una máquina de fax'", contó el intérprete a Conan O'Brien en el programa 'Conan'.

Por suerte para Adam, la cadena aceptó y el actor tuvo su fax, aunque nunca llegó a saber bien cómo utilizarlo.

"Una semana antes le había dicho a mi hermano: 'Todo el mundo tiene estos fax, ¿me compro uno?'. Y él me dijo: 'Cuestan 400 dólares'. Así que decidí esperar, aunque sabía que acabaría comprándome uno. Y justo llegó el programa, por lo que me dije: '¡Aquí está mi oportunidad!'", explicó, para luego confesar que nunca se había apañado muy bien con la máquina.