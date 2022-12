Acusan al exmarido de Ninel Conde de contratar a un cerrajero para abrir su caja fuerte

El empresario Juan Zepeda habría contratado los servicios de un cerrajero para que le abriera la caja fuerte de su exmujer Ninel Conde cada vez que esta se encontraba de viaje y poder hacerse así con los cheques que más tarde empleaba para retirar dinero de sus cuentas.

"Ninel lo pudo demostrar a través de un cerrajero que le confesó que, cuando viajaba, Juan lo llevaba para que abriera la caja fuerte. El dinero que le faltaba estaba depositado en la cuenta de él", aseguró una fuente a People en Español.

Este habría sido el método empleado por Zepeda para robar un total de 220.000 dólares mediante tres cheques en blanco contra la cuenta de la artista mexicana. Sin embargo, el empresario -que continúa detenido tras ser arrestado este lunes en el puerto mexicano de Acapulco- afirma que dicho dinero fue invertido en el extravagante estilo de vida de Ninel.

Entre los rostros conocidos que han querido salir en defensa de Zepeda se encuentra la cantante Yuri, antigua amiga de Ninel, quien no ha ocultado su decepción por el extremo al que han llegado con su divorcio.

"Estamos rezando, sabemos que no es fácil. Ojalá lleguen a buen término. Qué pena que se haya llegado hasta este límite. Creo que no había necesidad pero bueno, todos pensamos diferente y yo no soy quién para juzgar. Le deseo a Juan que Dios lo bendiga, que le dé mucha fortaleza y que sus abogados traten de que salga adelante, para que salga de este trago tan amargo, que no es fácil estar ahí", expresó Yuri en una entrevista para el programa matutino Hoy.