"Actúo porque el dinero es fantástico": Henry Cavill

El actor Henry Cavill (32) está encantado con el éxito que está teniendo su carrera cinematográfica ('Batman v Superman: El amanecer de la justicia' o 'The Man from U.N.C.L.E.'), pero ya no tanto por el simple placer de poder dedicarse a la interpretación sino por el dinero que con ello gana.

"Tengo algo de miedo de decir esto porque puede estar mal visto por miembros de mi comunidad y gente de fuera de mi comunidad pero no actúo solo por amor al arte. El dinero es fantástico y eso es algo que considero muy importante", cuenta el actor a la revista Man of the World.

Pero aunque reconozca que el dinero es parte esencial en su motivación para seguir siendo actor, Cavill lo emplea no solo en él sino en amigos, a los que paga cenas o vacaciones. Eso sí, uno de sus mayores caprichos personales es siempre viajar en primera.

"¡Tienes que disfrutar de la vida! Tienes que hacerlo. Cuando gano dinero me lo gasto en cosas bonitas, ya sean unas vacaciones de lujo para mí y mis amigos o en comprar algo que vea en una tienda y que crea que puede quedar bien en casa. Gastar dinero en mis amigos, invitar a cenar a todos o invitarles a copas es algo bonito de hacer. Me gusta que la gente se sienta bien atendida. La gente me insultará cuando lea esto pero viajar es genial siempre y cuando lo hagas en primera clase. Viajar a Nueva Zelanda en Turista es una mier**. Especialmente si mides más de 1,80. ¿Pero en primera clase? No voy a fingir. Me encanta", afirma el intérprete británico.

Por: Bang Showbiz