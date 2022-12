Actuar junto a Jennifer López fue una mala experiencia para Ben Affleck

Puede que en la actualidad forme uno de los matrimonios más sólidos de la industria cinematográfica junto a Jennifer Garner -madre de sus tres hijos, Violet (8), Seraphina (5) y Sam (2)- pero Ben Affleck tiene muy claro que jamás se animaría a protagonizar una película junto a su mujer después del acoso mediático que sufrió durante su noviazgo con la cantante Jennifer Lopez -junto a quien rodó la comedia romántica 'Gigli'. Tal experiencia le llevó a decidir no volver a ponerse delante de las cámaras con ninguna de sus parejas sentimentales.

"Estoy en contra de que las parejas de actores casados en la vida real interpreten a una pareja ante las cámaras. Me parece un error. El público ya conoce demasiado sobre nuestras vidas privadas por culpa de los paparazi y las redes sociales. Por lo que separar realidad y ficción ya resulta casi imposible. Además, mi experiencia en ese aspecto no es muy positiva [en referencia a Jennifer Lopez], más bien al contrario. Por lo que la respuesta a actuar con mi mujer sería un rotundo 'no', declaró el actor a la revista francesa Version Femina.

Publicidad

Sin embargo, Ben estaría más que dispuesto a dirigir a su mujer en una película para poder sacar a la luz las facetas de su personalidad que solo él conoce y que tanto le maravillan.

"Estaría dispuesto a dirigirla mañana mismo porque posee un talento interpretativo brutal. Y sé que podría obtener de ella una franqueza y una autenticidad emocional inigualable. Me encantaría verla metiéndose en la piel de un personaje fuerte para mostrar algunas de esas cualidades que solo yo conozco", añadió.

Con BangShowbiz

Contenido relacionado

Publicidad

Jennifer López no ve competencia en las cantantes más jóvenes

Jennifer Garner, encantada con el 'nuevo' cuerpo de Ben Affleck