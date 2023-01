Actriz de Hollywood confiesa que padece esclerosis múltiple

A pesar de que la actriz de 'Los Soprano' Jamie-Lynn Sigler fue diagnosticada con esclerosis múltiple a los 20 años, aún hoy, a los 34, se le hace muy duro asumir su enfermedad, sin embargo, se ha visto con fuerzas para hablar de ello por primera vez.

"No estaba preparada [para hablar de la enfermedad] hasta ahora. Pensarías que después de todos estos años ya me habría hecho a la idea de algo así, pero todavía es algo difícil de aceptar", cuenta a la revista People .

La intérprete estadounidense no sufrió los síntomas propios de la esclerosis "por un tiempo", pero su estado ha empeorado durante la última década.

"No puedo andar durante mucho tiempo sin descansar. No puedo correr. No puedo hacer de superheroína. ¿Escaleras? Puedo subirlas, pero no es fácil. Cuando ando tengo que pensar cada paso, lo cual es molesto y frustrante", explica.

Jamie-Lynn ha probado numerosos medicamentos para tratar su condición -una enfermedad incurable que afecta al sistema nervioso central- por lo que sus síntomas se han mantenido estables durante los últimos seis años, en especial gracias a tomar una pastilla llamada Tecfidera dos veces al día.

"Las cosas se pueden controlar ahora. Hay que tener una actitud luchadora para enfrentarte a todo esto. Esta enfermedad puede acabar con tu vida si le dejas", comenta.

Aunque la joven -madre de Beau (2) con su segundo marido, Cutter Dykstra- no sabe qué le deparará el futuro, se siente "emocionada" de continuar con su vida en familia.

"No sé qué va a pasar, pero estoy muy emocionada por primera vez en mucho tiempo. Tengo mi cabeza y mi corazón en ello y me he preparado para cualquier cosa que pueda suceder. Pero tengo un marido increíble, el mejor hijo y espero que podamos tener más bebés y seguir pasándonoslo bien. Soy la chica más afortunada del mundo", añade.

Por: Bang Showbiz