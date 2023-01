Actor de 'Modern Family' confirmó su homosexualidad a través de redes sociales

El actor de la serie 'Modern Family' Reid Ewing ha confirmado su homosexualidad durante un intercambio de mensajes con uno de sus seguidores en Twitter, afirmando además que nunca ha ocultado su orientación sexual.

Reid utilizó sus redes sociales para comentar que Eugene Bata -un hombre que había aparecido en un reportaje acerca de la dismorfia corporal en el programa 'Good Morning America'- era "increíblemente atractivo", lo cual provocó que uno de sus admiradores le preguntara si acababa de "salir del armario" oficialmente.

Publicidad

"Nunca estuve dentro", fue la escueta y contundente respuesta del intérprete.

Reid confesó recientemente que él también sufre un trastorno dismórfico corporal -una obsesión excesiva por algún defecto percibido en las características físicas-, lo cual le hizo pasar por primera vez por quirófano en 2008, cuando tenía 19 años, tras lo cual se hizo adicto a la cirugía estética.

"Yo creía realmente que si me realizaba una sola operación de repente me parecería a Brad Pitt. Pero en su lugar [tras la intervención] me desperté gritando de dolor, me caían las lágrimas por la cara. El médico no paraba de decirme que me tranquilizara, pero no podía. No podía hacer otra cosa más que gritar mientras él y su equipo trataban de contener la risa", confesaba Reid la semana pasada en un artículo escrito para el Huffington Post.

Tras someterse a una serie de desastrosas operaciones, el intérprete acabó desarrollando una adicción a los calmantes y cayó en una fuerte depresión. Ahora se arrepiente profundamente de haberse sometido a tantas intervenciones.

Publicidad

"Me gustaría poder dar marcha atrás y no hacerme todas esas cirugías. Ahora me doy cuenta de que estaba bien desde el principio y de que en realidad no necesitaba todas esas operaciones".

CON BANG SHOWBIZ