Actor de la serie 'Veronica Mars', se ha suicidado a los 34 años

El actor estadounidense Brad Bufanda, conocido por su participación en la popular serie de televisión 'Veronica Mars', ha muerto a los 34 años tras saltar de un edificio en Los Ángeles (California) y precipitarse contra el suelo. Su deceso parece haber sido el resultado de una decisión voluntaria de quitarse la vida, ya que la oficina del forense, en conversación con una revista estadounidense, ha confirmado la existencia de una nota de despedida que había dejado para sus seres queridos.

La representante del malogrado artista, Kirsten Solem, ha emitido en las últimas horas un comunicado público para expresar su pesar ante tan triste suceso, rendir homenaje al joven artista y, sobre todo, pedir a los medios de comunicación que respeten el necesario duelo de sus familiares.

"Estamos completamente devastados, pues estamos hablando de un actor muy joven, de mucho talento, y que además era un ser humano bondadoso y maravilloso. Acababa de dar un importante empujón a su carrera tras rodar dos películas, por lo que no podríamos estar más impactados y entristecidos por su pérdida. Su familia agradecería que se respete su privacidad en este momento tan difícil", reza la nota enviada a la prensa.

El desaparecido intérprete se dio a conocer por su papel de Felix Toombs en las dos primeras temporadas de 'Veronica Mars', protagonizada por Kristen Bell, y también hizo apariciones esporádicas en famosas producciones televisivas como 'Malcom in the Middle', 'CSI: Miami' y 'Days of Our Lives'. En 2004, compartió créditos con Hilary Duff y Chad Michael Murray en la comedia 'Una Cenicienta moderna' y, antes de probar suerte en la interpretación, fue incluso jugador profesional de baloncesto hasta que una lesión de rodilla le obligó a retirarse.