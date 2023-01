¿Acaba de confirmar Kris Jenner su compromiso con Corey Gamble?

Por norma general son las vidas privadas de sus famosas hijas las que acaparan todo el protagonismo en la prensa del corazón, de ahí que la relación sentimental de Kris Jenner con Corey Gamble haya conseguido pasar relativamente desapercibida pese a que él se haya convertido ya en un rostro habitual en 'Keeping Up With the Kardashians'.

En el pasado se les han adjudicado distintas crisis de pareja y rupturas, pero al final Corey siempre acababa reapareciendo del brazo de Kris en algún evento para desmentir dichos rumores, aunque siempre en un discreto segundo plano.

En vista de lo poco que se sabe acerca de su historia de amor, más allá de que se conocieron en 2014 en la fiesta por el 40 cumpleaños del diseñador Riccardo Tisci celebrada en Ibiza, James Corden no pudo resistirse a interrogar a la celebridad acerca de sus planes de futuro junto a Corey cuando ella accedió a jugar a 'Spill Your Guts or Fill Your Guts': una sección del late-night en la que los participantes deben contestar cuestiones comprometidas o probar platos a cada cual más extraños.

En concreto, el presentador le preguntó si su chico y ella habían dado un paso más en su relación comprometiéndose, aludiendo al anillo con el que ella ha sido vista en público últimamente.

"No... no voy a contestar", aseguró Kris, ante lo que Corden se vio obligado a recordarle que en ese mismo momento llevaba puesta la joya. "Este no es el anillo", le rebatió ella, antes de darse cuenta de que había confirmado indirectamente la noticia.

Para ser exactos, la mánager más famosa de la industria lleva luciendo un anillo de diamantes en el dedo anular desde 2016 y en ningún momento ha hecho referencia a que esté planeando pasar de nuevo por el altar.

