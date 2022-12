Aaron Paul se plantea abandonar Nueva York

Aunque su carrera interpretativa empezó a despuntar desde que se mudara a la ciudad de los rascacielos, el actor estadounidense Aaron Paul -conocido por su participación en la aclamada serie 'Breaking Bad'- está convencido de que hay puntos en el mapa terráqueo mucho más interesantes que la caótica Nueva York, por lo que no descarta que en algún momento de su vida acabe cruzando el océano Atlántico para instalarse unos meses en Europa.

"Me encanta Nueva York, espero que nadie se confunda, pero llevo muchos años viviendo ahí y creo que ya conozco todo lo que me puede ofrecer. Me he dado cuenta en los últimos meses [al presentar en todo el mundo su última película, 'Need For Speed'] de que hay sitios increíbles en este planeta, y concretamente Europa me ha dejado gratamente impresionado. Estoy convencido de que, hoy en día, Londres es la mejor ciudad del mundo para vivir. Tiene de todo y sus calles respiran pura historia. Me encantaría pasar aquí una temporada, aunque por ahora prefiero seguir explorando el mundo", aseguró el intérprete a la revista Stylist.

Uno de sus aspectos favoritos de la capital británica tiene que ver con el plano gastronómico, ya que Aaron Paul comparte la misma pasión que sienten los londinenses por el pollo frito y por las recetas tan particulares que desarrollan los establecimientos de comida más exóticos de la ciudad del Támesis.

"Hace poco descubrí varias tiendas que vendían el mejor pollo frito del mundo, con unas salsas picantes que jamás había visto en mi vida. El sabor es incomparable e incluso un poco doloroso, pero eso hace que las piezas de pollo sean aún más adictivas. Sé que no es una práctica muy saludable la de estar comiendo eso todo el día, pero no puedo evitar dejarme llevar por la tentación cada vez que vengo. Me apasiona probar cosas nuevas", aseguró al mismo medio.