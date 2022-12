Aaron Paul 'no podría soñar' con un matrimonio mejor

El popular actor Aaron Paul, famoso por su papel en la ya icónica serie 'Breaking Bad', cumplirá a finales de este mes un año de sólido matrimonio con la también actriz Lauren Parsekian, doce meses que ya se han convertido en los más "felices" de una pareja que no duda en compartir públicamente su entusiasmo.

"Casarme es lo mejor que he hecho en la vida, solo tienes que ver lo guapa que es Lauren. Este primer año ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, así que nuestra relación es más fuerte que nunca. No podría soñar con una historia de amor más bonita", declaró el artista a la revista People.

El intérprete estadounidense se muestra reacio a la hora de desvelar el modo en el que celebrará su primer aniversario de boda, aunque su mujer asegura que no dejará pasar la oportunidad de organizar algún evento que resulte divertido para ambos.

"Lo pasaremos genial. Ha sido un año increíble, ha pasado volando y habrá que celebrarlo", aseguró Lauren a la misma publicación.

La atractiva artista no es especialmente conocida entre el público hispanohablante, pero en Estados Unidos siempre se ha destacado por su compromiso con todo tipo de causas sociales y, de hecho, el pasado fin de semana recibió un gran homenaje por su incesante labor en la erradicación del acoso escolar. Por esta razón, Aaron Paul no duda en agradecer emocionado la oportunidad de ser testigo de los muchos reconocimientos que cosecha su esposa en este sentido.

"No podría estar más orgulloso, me siento muy afortunado de poder compartir estos momentos con ella. Siendo sincero, me siento afortunado cada noche que paso a su lado. Me hace sonreír tanto, que me llega a doler la cara. Aplaudo todo lo que hace en su día a día y me gusta ver que todo el mundo le aplaude también", aseveró el actor.