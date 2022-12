A Tom Hanks no le gusta la música de su hijo

El actor Tom Hanks no es un gran admirador de la música rap y mucho menos del lenguaje que se emplea en muchas de sus canciones, por lo que tampoco lo es de la música del hijo que comparte con su mujer Rita Wilson, Chester Hanks, conocido en el gremio artístico como Chet Haze.

"No puedo decir honestamente que me guste escuchar su lenguaje [de sus canciones] pero no es algo que haga él solo, también lo utilizan muchos otros", declaró el actor al New York Daily News.

Aunque no sea un fiel seguidor de las composiciones artísticas de Chet, Tom le admira por el enorme esfuerzo que está haciendo por conseguir sacar adelante su carrera.

"Lo que me encanta de mi hijo es que está intentándolo. Mucha gente se queda sentada y espera a que le llamen o a que alguien le invite, y mi hijo lo está haciendo, lo lleva haciendo desde hace seis años", explicó orgulloso Tom.

El actor también asegura que ni Chet ni ninguno de sus otros hijos en sus profesiones, Colin como actor, fruto de su matrimonio con su exmujer Samantha Lewes, Elisabeth como escritora, y Truman, el segundo hijo que comparte con Rita, nunca le han pedido consejo, y para él "hacen bien".

"Yo no tengo ningún conocimiento secreto que les pueda hacer avanzar. Yo siempre les digo: 'Envíamelo cuando creas que está listo' y cuando creen que está preparado me lo envían. Solo puedo ser fan de lo que ya han creado. No tengo ningún secreto que compartir con nadie. Aunque me gustaría", añadió.