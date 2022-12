A Tilda Swinton no le ofende que la confundan con un hombre

La actriz Tilda Swinton (54) no encuentra ni "remotamente insultante" que el personal de seguridad de los aeropuertos la confunda muy a menudo con un hombre, ya que le parece algo comprensible debido a su alta estatura -mide 1.79 metros- y su pelo corto.

"Creo que esa gente está muy cansada y cuando ven a alguien tan alto con el pelo corto caminando hacia ellos simplemente piensan: 'Traed al asistente masculino [para registrarle]'. Así que no me resulta ni remotamente insultante. Nunca me ha preocupado especialmente mi aspecto. Ya medía lo mismo cuando tenía 13 años, y ya sabes, no hay demasiado que pueda hacer al respecto", aseguró la intérprete a la revista InStyle, afirmando además que ella no es una de esas actrices a las que le aterra el paso de los años: "Envejecer no es algo que deba darnos miedo. Me resulta interesante ver aparecer las arrugas. Creo que es casi fascinante. No querría volver a tener 23 años. ¡Ni tampoco 53! Vivo siendo consciente de la realidad, de que mi vida va mejorando".

A pesar de ser una habitual de las alfombras rojas, todo un icono de estilo y la cara de la marca de cosméticos Nars, Tilda reconoce que en su día a día apenas lleva maquillaje.

"No suelo llevar maquillaje. Tiendo a parecer una drag queen cuando me pongo todos esos potingues. Nunca seré una mujer de bandera. Pero puedo vestirme como una si quiero", afirmó.