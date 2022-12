A Taylor Swift nunca le importaron los kilos de más de Sam Smith

El cantante británico Sam Smith fue noticia debido a su cambio físico, ya que perdió más de seis kilos en menos de 15 días, aunque para su compañera de profesión Taylor Swift, el inglés está bien tenga la talla que tenga.

"Siempre ha sido una monada. Se está poniendo en forma, se le ve muy bien, pero siempre he pensado que Sam estaba bien. Realmente no me importa lo mucho que entrene o lo que sea, creo que lo especial son sus ojos", revelaba la artista a 'Extra'.

Publicidad

La gira mundial de la artista -que comenzará la semana que viene en Tokio, Japón- promete sorpresas, ya que Taylor se ha convertido en su propia "agente de reservas" para conseguir invitados especiales en algunos de sus conciertos.

"Ya he empezado a llamar y a enviar correos. Cuando pides a alguien que venga a tu concierto a actuar gratis, es algo que tienes que preguntarle tú misma, no puedes pedirle a tu mánager que lo haga... Así que termino asumiendo el papel de agente de reservas, esencialmente cuando estoy de gira. Me dedico a chequear su calendario, la ruta, si podría actuar entre tal y tal fecha... Les digo: 'Hey, soy Taylor, ¿podrías venirte? Va a ser un concierto en un estadio, será increíble, al público le encantará", explicó.