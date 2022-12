A sus 61 años la madre de Beyonce se siente “sexy y llena de energía”

"Tenía mis reservas, pero pensé en todas las mujeres que me dicen a diario que les he inspirado para vivir una vida más plena, incluyendo en el terreno sexual. Estoy orgullosa de tener 61 años y no ponerle límites a mi estilo de vida. ¡Podemos ser sexys y modernas y estar llenas de energía y de clase hasta el día que muramos!", afirma Tina en una entrevista para el número de julio de la revista Ebony, cuya temática es 'Sexy para siempre'.

A pesar de esta manifiesta seguridad en sí misma, Tina no pudo evitar sorprenderse cuando la revista la seleccionó para poner cara a su portada.

"Cuando me ofrecieron hacer la portada de la revista Ebony con la temática de 'Sexy para siempre', mi primera reacción fue: 'Yo, ¿en serio?'".

El pasado mes de abril Tina se casó en segundas nupcias con el actor Richard Lawson, cuatro años después de divorciarse de Matthew Knowles padre de Beyoncé y Solange, con el que compartió 30 años de su vida.