A sus 29 años, Rafael Nadal todavía vive en casa de sus padres

El tenista Rafa Nadal no tiene ninguna prisa por emanciparse, a pesar de que es toda una estrella internacional y de que mantiene una relación formal con la joven Xisca Perelló desde hace años.

La propia madre del deportista, Ana María Parera, lo confirma revelando que, cuando no está viajando por medio mundo para cumplir con sus compromisos profesionales, Rafa aún reside en la casa que su familia posee en Mallorca donde cuenta con su propio espacio.

"En nuestra casa de Mallorca la familia es muy importante. Rafa todavía vive con nosotros, aunque tiene su propio espacio en la casa. Mi hija vive en Londres y Rafa viaja mucho, pero nos reencontramos todos en nuestra isla", declara Ana María en una entrevista a la revista francesa Gala, en la que se ha negado a atribuirse ningún mérito por el éxito de su famoso hijo: "No me merezco ningún reconocimiento, he educado a mis hijos lo mejor que he podido de una manera natural y haciéndolo tan bien como me ha resultado posible. No me siento diferente de otras madres".

Lo que sí reconoce Ana María es que tanto ella como su familia se han esforzado al máximo para que la vida privada del deportista se vea lo menos afectada posible por su fama.

"Ha conservado los mismos amigos, las mismas costumbres. Para nosotros era muy importante conservar cierto equilibrio al margen de su carrera. Hemos tenido mucha suerte ¡mis hijos nunca han pasado por la típica crisis de la adolescencia! Creo que es importante escuchar y hablar siempre con los hijos", afirma.

Desde el punto de vista de su madre, Rafael no ha cambiado en absoluto desde los inicios de su carrera, algo que para ella supone todo un alivio.

"Rafa ha seguido siendo él mismo. Es importante que no olvide de dónde viene. Para nosotros era muy importante que aprendiera a disfrutar de la vida sin cambiar. En casa nunca hablamos de tenis. Ha sido él mismo quien se ha labrado su camino".

