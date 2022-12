A Sienna Miller nada le deprime

La actriz Sienna Miller -madre de Marlowe (2 años) junto a su prometido Tom Sturridge- sabe que su vida no es perfecta pero nunca se enfada cuando las cosas no salen como las había previsto.

"Siempre he sido una persona optimista. Por supuesto no todo es perfecto en mi vida. Pero si las cosas no salen, mi reacción no es negativa. No me deprimo tan fácilmente", declaró a la revista alemana Myself.

Sienna se siente afortunada por tener un trabajo que es compatible con los niños, pues muchas veces se lleva al set de rodaje a su pequeña Marlowe.

"Me la llevo conmigo. En el set somos como una gran familia, todos cuidan de los niños de otros. Cuando estoy rodando mi hija está en mi caravana jugando. Mi trabajo es bastante compatible con los niños", añadió.

Antes de quedarse embarazada, la guapa actriz -quien estuvo comprometida con Jude Law y mantuvo una relación sentimental con Rhys Ifans- se alejó durante un tiempo de la escena pública porque sentía que su vida personal estaba ensombreciendo su trabajo como actriz.

"Hubo un momento en el que tuve ese sentimiento, que los medios estaban haciendo más noticias sobre mi vida privada que sobre mi trabajo. Esto es por lo que tuve que desconectar por un tiempo. Quise regresar a mi vida de antes en el momento oportuno. Entonces me quedé embarazada. Era el momento perfecto".