A Shaila Dúrcal todavía le pesa su apellido

Casi una década después de lanzar su primer disco, a la cantante Shaila Dúrcal sigue resultándole difícil desligarse de su famoso apellido y sobre todo de la alargada sombra de su madre, Rocío Dúrcal -fallecida en 2006-, con quien a día de hoy todavía siguen comparándola a cada paso que da en el terreno musical.

"Mi nombre me ha ayudado y me ha perjudicado, un poco de las dos. Indudablemente me ha abierto puertas, pero así mismo, a veces la gente espera que haga lo mismo que mi madre, que lo haga igual que ella", confesó a elpais.com.co.

Sin embargo, dejando a un lado las inevitables comparaciones, Shaila ha ido encontrando poco a poco su propio camino en la industria discográfica. De hecho, su agenda profesional está repleta de compromisos estos días con la promoción de su sexto disco de estudio y su papel de asesora en 'La Voz Kids Colombia', una experiencia esta última que le está permitiendo desarrollar su faceta más maternal.

"Ha sido una experiencia maravillosa. Me encantan los niños, soy muy niñera, y si además les puedo enseñar algo, pues mejor", añadió.

Pero pese al ilusionante momento vital en el que se encuentra, Shaila está convencida de que aún le quedan muchos objetivos por cumplir que le impulsan a seguir trabajando duro.

"He cumplido bastantes cosas pero me faltan aún. Me faltan las coreografías, porque siempre me ha encantado bailar. Tengo que acostumbrarme, porque ya sabes que es un mundo diferente, cantar, bailar... Estoy entrenando para hacer todo eso y que poco a poco vayamos insertando cosas en el show, para aprender y poder dar algo más de mí", confesaba recientemente a la emisora mexicana Radio Trece.