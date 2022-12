A Selena Gomez le gusta George Clooney

La extrovertida cantante Selena Gomez solía sentirse atraída por el protagonista de 'Percy Jackson', Logan Lerman, sin embargo, sus gustos han madurado con ella y ahora, tras su relación fallida con el joven Justin Bieber (19), se siente preparada para tener una relación con un hombre más maduro, un hombre como George Clooney.

"Sé que hace un tiempo dije que tenía debilidad por Logan Lerman, pero ahora me gusta George Clooney", explicó la joven vocalista a E! News.

A pesar de demostrar que sus gustos han evolucionado, a Selena se le ha podido ver recientemente en compañía de Bieber, algo que sus padres desaprueban totalmente, al creer que su relación con el controvertido canadiense está poniendo en peligro la estrecha relación que la artista mantiene con su familia. Por esta razón, Mandy --madre de Selena-- pedía recientemente a su hija que se alejara de su exnovio.

"Le han estado intentando abrir los ojos y decirle lo mala persona que es Justin. Le aconsejaron que sacara definitivamente a Justin de su vida, de no hacerlo, ellos no podrían formar parte de ella, incluida su hermanita. Fue un gran drama, todos se pusieron a llorar y Selena estaba destrozada", explicaba recientemente una fuente del entorno de la familia de Selena a la revista Life & Style.

Este ultimátum por parte de los padres de Selena responde a la preocupación por el comportamiento de Bieber en los últimos tiempos, quien sin embargo se ha defendido de las acusaciones alegando que su madre, Pattie Mallette, le ha enseñado a comportarse y a ser un correcto caballero cuando se encuentra rodeado de mujeres.

"No voy a mentir, es divertido ser joven, enamorarse y disfrutar del amor. Mi madre me ha enseñado cómo se debe tratar a las mujeres, así que me encanta salir con chicas y ser agradable con ellas. Porque todo el mundo merece sentirse especial", explicó a la revista semanal In Touch.



Por: Bang Showbiz