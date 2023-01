A Selena Gomez le gusta Chris Evans

La cantante de 23 años -quien mantuvo una tormentosa relación con Justin Bieber durante cuatro años- se ha fijado en un hombre once años mayor que ella, el actor Chris Evans, de 34.

"Creo que me gusta Chris Evans. ¿No es mono? Es muy mono", confesó en el programa de televisión 'Watch What Happens Live' el domingo.

Cuando el otro invitado del programa, Willie Geist, le preguntó si había dicho eso en público anteriormente, la artista lo negó.

"No. Esta es la primera vez. Madre mía. Me va a odiar, o a querer", contestó la artista.

Selena -quien también fue novia de Nick Jonas- reveló recientemente que a menudo cuestiona su sexualidad, y lejos de parecerle raro, lo considera algo muy "sano" de hacer.

"Creo que todo el mundo lo hace [cuestionar su sexualidad] no importa quienes sean. Yo lo hago, por supuesto. Totalmente. Creo que es sano adquirir nuevas perspectivas acerca de quién eres, cuestionarte y retarte. Es importante hacerlo", dijo a PrideSource.

Selena también admitió que le "encantaron" los rumores que la ligaron a la modelo bisexual Cara Delevingne el año pasado.

"Me encantó. No me importó. Especialmente porque, por una vez, no estaban hablando sobre otras personas de mi vida, lo que fue maravilloso. De verdad. Ella es increíble y muy abierta y me hace más abierta", añadió a la publicación.